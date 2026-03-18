Обманули европейцев на миллионы: в Украине накрыли сеть колл-центров

В Украине разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которая обманула по меньшей мере 20 граждан Латвии на более 300 тысяч евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Мошенники управляли сетью колл-центров и звонили латвийцам. Во время звонков они представлялись либо полицейскими, либо банковскими работниками.
Жертвам говорили, что их счета под угрозой, и просили "проверить безопасность". На самом деле выманивали логины и пароли от онлайн-банкинга. После этого злоумышленники самостоятельно заходили в аккаунты и переводили средства на подконтрольные счета.
Деньги снимали наличными и делили между участниками схемы.
Ключевую роль в деле сыграли двое молодых украинцев - жители Ивано-Франковска 2001 и 2002 годов рождения.
Находясь в Латвии, они искали так называемых "дропов" - людей, которые за небольшое вознаграждение открывали банковские счета и передавали над ними полный контроль мошенникам.
Координацию расследования между Украиной и Латвией обеспечивал Европол.
Фигурантам дела сообщили о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем - по латвийскому законодательству. Расследование еще продолжается, возможно дополнительное обвинение.
