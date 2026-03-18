Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Обманули европейцев на миллионы: в Украине накрыли сеть колл-центров

11:47 18.03.2026 Ср
2 мин
Злоумышленников разоблачили в рамках международной кибероперации "Scammer".
aimg Елена Чупровская
Фото: в Украине ликвидировали сеть мошеннических колл-центров (Национальная полиция Украины)

В Украине разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которая обманула по меньшей мере 20 граждан Латвии на более 300 тысяч евро.

Как работала схема

Мошенники управляли сетью колл-центров и звонили латвийцам. Во время звонков они представлялись либо полицейскими, либо банковскими работниками.

Жертвам говорили, что их счета под угрозой, и просили "проверить безопасность". На самом деле выманивали логины и пароли от онлайн-банкинга. После этого злоумышленники самостоятельно заходили в аккаунты и переводили средства на подконтрольные счета.

Деньги снимали наличными и делили между участниками схемы.

Кто стоит за схемой

Ключевую роль в деле сыграли двое молодых украинцев - жители Ивано-Франковска 2001 и 2002 годов рождения.

Находясь в Латвии, они искали так называемых "дропов" - людей, которые за небольшое вознаграждение открывали банковские счета и передавали над ними полный контроль мошенникам.

Координацию расследования между Украиной и Латвией обеспечивал Европол.

Фигурантам дела сообщили о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем - по латвийскому законодательству. Расследование еще продолжается, возможно дополнительное обвинение.

Напомним, Бюро экономической безопасности зафиксировало массовую рассылку фейковых писем от своего имени - злоумышленники требуют от компаний финансовые документы и присылают опасные файлы.

Письма поступают бизнесу, учреждениям и организациям.

Также предупреждают о новой волне мошенничества в мессенджерах: злоумышленники рассылают сообщения с обещанием выплатить 2200 гривен компенсации якобы от "Ощадбанка" и "Укрэнерго".

На самом деле ссылка ведет на поддельный сайт, где человека просят ввести данные карты - и в результате он теряет все деньги со счета.

"Ощадбанк" официально предостерег клиентов и напомнил, что не начисляет никаких компенсаций через мессенджеры.

