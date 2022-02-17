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Оштрафувала активістку. "Суддю" з Криму судитимуть за державну зраду

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 14:01
Оштрафувала активістку. "Суддю" з Криму судитимуть за державну зраду Фото: "суддю" з Криму судитимуть за держзраду (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Колишню "суддю" з Криму судитимуть за проведення підривної діяльності проти України. Її звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що в 2014 році зловмисниця перейшла на бік окупантів і перейшла на службу в незаконно створений "Чорноморський районний суд Республіки Крим".

"Суддя" переслідувала українських активістів і незаконно карала їх за опір окупаційному режиму.

"Обвинувачена незаконно притягнула до адміністративної відповідальності українську громадянку, призначивши покарання у вигляді штрафу. Жінку притягували до відповідальності за події 3 травня 2014 року, коли колишньому главі Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву окупаційна влада незаконно заборонила в'їзд до півострова. Тоді на знак протесту і виступаючи проти окупації, кримчани перекрили дорогу на кількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та інші", - йдеться в повідомлення.

Жінці інкримінують державну зраду за ч. 1 ст. 111 КК України. Прокуратура АР Крим та міста Севастополь закінчила розслідування справи та направила матеріали справи до суду.

Нагадаємо, що окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив двох кримських татар, які є громадянами України, до 11 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ вручила підозру "замгенпрокурора" з ОРДЛО.

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