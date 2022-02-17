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Оштрафовала активистку. "Судью" из Крыма будут судить за государственную измену

Новина українською →
Украина, Четверг 17 февраля 2022 14:01
Оштрафовала активистку. "Судью" из Крыма будут судить за государственную измену Фото: "судью" из Крыма будут судить за госизмену (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Бывшую "судью" из Крыма будут судить за проведение подрывной деятельности против Украины. Ее обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что в 2014 году злоумышленница перешла на сторону оккупантов и перешла на службу в незаконно созданный "Черноморский районный суд Республики Крым".

"Судья" преследовала украинских активистов и незаконно наказывала их за сопротивление оккупационному режиму.

"Обвиняемая незаконно привлекла к административной ответственности украинскую гражданку, назначив наказание в виде штрафа. Женщину привлекали к ответственности за события 3 мая 2014 года, когда бывшему главе Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупационные власти незаконно запретили въезд в полуостров. Тогда в знак протеста и выступая против оккупации, крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и другие", - говорится в сообщение.

Женщине инкриминируют государственную измену по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Прокуратура АР Крым и города Севастополь закончила расследование дела и направила материалы дела в суд.

Напомним, что окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух крымских татар, которые являются гражданами Украины, к 11 годам тюрьмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ вручила подозрение "замгенпрокурора" из ОРДЛО.

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