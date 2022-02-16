СБУ повідомила про підозру "замгенпрокурора" з ОРЛО. Вона переслідувала українців

СБУ викрила так звану "заступника генпрокурора ЛНР" в масовій фабрикації справ проти жителів окупованих територій. Питання про оголошення її у всеукраїнський розшук - вирішується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ .

В ході слідчо-оперативних заходів СБУ задокументувала факти протиправної діяльності так званої "заступника генпрокурора ЛНР"

За даними слідства, підозрювана - колишня співробітниця Луганської прокуратури, яка в 2014 році приєдналася до бойовиків. За 8 років вона стала "заступником генпрокурора". На цій посаді вона контролювала своїх підлеглих у переслідуваннях громадян ОРДЛО з вигаданих приводів за їх проукраїнську позицію.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 2 ч. 110 Кримінального кодексу України. До неї буде застосована процедура спеціального досудового розслідування та спеціального судового розгляду, тобто судити її будуть заочно.