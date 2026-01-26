ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

В Ощадбанке новый глава правления: кто такой Юрий Кацион

Понедельник 26 января 2026 14:12
UA EN RU
В Ощадбанке новый глава правления: кто такой Юрий Кацион Фото: Юрий Кацион (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 26 января, к исполнению обязанностей председателя правления Ощадбанка приступил Юрий Кацион. Решение о его избрании принял наблюдательный совет банка по результатам открытого конкурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ощадбанка.

Вторым по величине банком Украины после Приватбанка государственный Ощадбанк получил нового руководителя. С сегодняшнего дня должность председателя правления занял Юрий Кацион.

"В соответствии с действующими процедурами назначение состоялось после согласования кандидатуры Национальным банком Украины", - говорится в сообщении банка.

Карьера Кациона в Ощадбанке

Юрий Кацион работает в Ощадбанке с 2001 года и имеет более 27 лет опыта в банковской сфере. За почти 25 лет работы в Ощаде он прошел карьерный путь от главного экономиста до заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес.

Юрий Кацион имеет высшее образование, полученное в Киевском национальном экономическом университете, он является магистром по управлению банковскими инвестициями.

Имеет значительный опыт в реализации сложных инвестиционных проектов, взаимодействии с международными финансовыми организациями, инициировании и разработке в сотрудничестве с исполнительной и законодательной ветвями власти нормативно-правовых документов и программ государственной поддержки стратегически важных отраслей экономики, в том числе во время полномасштабной войны.

Кто возглавлял Ощадбанк до 2026 года

До этого должность председателя правления Ощадбанка с 2020 года занимал Сергей Наумов.

"Завершилась моя более чем пятилетняя работа в должности председателя правления Ощадбанка. Это было время больших вызовов, и оно пролетело невероятно быстро... Я оставляю должность с чувством выполненного долга. Искренне желаю Юрию Кациону и всей команде успехов на пути дальнейшего развития Ощадбанка", - говорится в заявлении Наумова.

Напомним, ранее Ощадбанк ввел ряд обновлений для клиентов. Теперь можно перевыпустить карту в цифровом формате без пластика, а премиальные Visa Platinum и Visa Infinite будут оформляться в гривне, долларах и евро.

Также Ощадбанк представил обновленную кредитную карту "Моя кредитка" и объяснил, кто может ее оформить и какие преимущества она имеет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк Национальный банк Украины Банки
Новости
Графики возвращаются. Киевщина после аварийных отключений переходит на плановые
Графики возвращаются. Киевщина после аварийных отключений переходит на плановые
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света