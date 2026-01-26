В Ощадбанке новый глава правления: кто такой Юрий Кацион

Сегодня, 26 января, к исполнению обязанностей председателя правления Ощадбанка приступил Юрий Кацион. Решение о его избрании принял наблюдательный совет банка по результатам открытого конкурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ощадбанка.

Вторым по величине банком Украины после Приватбанка государственный Ощадбанк получил нового руководителя. С сегодняшнего дня должность председателя правления занял Юрий Кацион.

"В соответствии с действующими процедурами назначение состоялось после согласования кандидатуры Национальным банком Украины", - говорится в сообщении банка.

Карьера Кациона в Ощадбанке

Юрий Кацион работает в Ощадбанке с 2001 года и имеет более 27 лет опыта в банковской сфере. За почти 25 лет работы в Ощаде он прошел карьерный путь от главного экономиста до заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес.

Юрий Кацион имеет высшее образование, полученное в Киевском национальном экономическом университете, он является магистром по управлению банковскими инвестициями.

Имеет значительный опыт в реализации сложных инвестиционных проектов, взаимодействии с международными финансовыми организациями, инициировании и разработке в сотрудничестве с исполнительной и законодательной ветвями власти нормативно-правовых документов и программ государственной поддержки стратегически важных отраслей экономики, в том числе во время полномасштабной войны.

Кто возглавлял Ощадбанк до 2026 года

До этого должность председателя правления Ощадбанка с 2020 года занимал Сергей Наумов.

"Завершилась моя более чем пятилетняя работа в должности председателя правления Ощадбанка. Это было время больших вызовов, и оно пролетело невероятно быстро... Я оставляю должность с чувством выполненного долга. Искренне желаю Юрию Кациону и всей команде успехов на пути дальнейшего развития Ощадбанка", - говорится в заявлении Наумова.