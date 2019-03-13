В Ощадбанку дали пораду для швидкого отримання субсидій грошима

Власники карток Ощадбанку отримали субсидії вже в перший день

Для ускорения процесса получения субсидий деньгами в Ощадбанке нужно оформить карточку банка. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Ощадбанка по розничному бизнесу по г. Киеву и области Олег Рымарев, передает корреспондент РБК-Украина.

Банкир отметил, что в Киеве все 23 тысячи держатели карт банка получили деньги 12 марта, то есть в первый день выплаты субсидий деньгами.

По его словам, все остальные будут получать через систему "Быстрая копейка". Римарев отметил, что в банке будут предлагать оформить карту всем субсидиантам, которые придут в отделение Ощадбанка. Таким образом, в следующем месяце процесс получения субсидий ускорится.

"Всем клиентам мы предлагаем получать деньги за карточки, поскольку это гораздо удобнее", - добавил он.

По данным КГГА, по городу Киеву в марте субсидии деньгами получают 101 тыс. пенсионеров и 57 тыс. - через Ощадбанк.

Напомним, Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий и жилищных субсидий с 1 марта 2019 года. Кабинет министров Украины направит более 5,6 млрд грн на выплату монетизированных субсидий населения. Средний размер монетизованной субсидии в марте составит 1681 грн.

Субсидіанти, которые не являются пенсионерами, начали получить субсидии в денежной форме в Ощадбанке с 12 марта.