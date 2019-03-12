На Донбасі з ранку дотримується режим припинення вогню

Фото: бійці ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Ситуація в зоні ООС на Донбасі залишається під контролем українських військових

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з ранку 12 березня дотримується режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник один раз порушив режим припинення вогню, обстрілявши зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил в районі Авдіївки. Втрат серед українських військових в результаті обстрілу немає.

"З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в штабі.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що укомплектованість військ на Донбасі основними зразками озброєння і військової техніки становить 99%.

Напередодні генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер зазначив, що миротворці ООН на Донбасі могли б забезпечити виконання мінських угод.

"Зараз ми бачимо, що немає єдиного розуміння того, якою буде така операція з точки зору розміру, сфери охоплення мандата. Я хотів би підкреслити одну річ: така операція повинна буде виконати те, що у нас є, а це - мінські угоди. Миротворча операція не спрямована ні на що інше, крім цього", - сказав він.