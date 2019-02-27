Ощадбанк ввів реєстрацію для отримання субсидій в грошовій формі

Отримати гроші в Ощадбанку можна буде з 12 березня

Для получения субсидий в денежной форме лицам, которые не являются пенсионерами, необходимо пройти регистрацию на сайте или в контакт-центре Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, регистрация даст субсидианту возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, время и дату для получения субсидии.

Получить субсидию эта категория субсидиантов сможет с 12 числа каждого месяца денежным переводом через систему "Быстрая копейка" Ощадбанка или на текущие счета, открытые в Ощадбанке. Для получения нужны паспорт и идентификационный код.

При этом если субсидиант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанка, то субсидия автоматически будет зачислена именно на этот счет.

Если субсидиант не имеет текущего счета в Ощадбанке, Министерство социальной политики направит адресное уведомление о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через Ощадбанк.

В пресс-службе отметили, что субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Пенсионеры-субсидианты получат субсидию одновременно с пенсией через Укрпошту или на свой банковский пенсионный счет (в Ощадбанке или другом банке, в котором они обычно получают пенсию).

Как сообщало РБК-Украина, льготы и субсидии безналичные на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии и топлива занимают 2,8% в ресурсах граждан за 9 месяцев 2019 года.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил старт выплате субсидий наличными с марта 2019 года. По данным Министерства социальной политики Украины, субсидии в денежной форме в марте 2019 года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия назначена на текущий отопительный период. В среднем выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.