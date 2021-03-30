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Ощадбанк програв Росії суд щодо стягнення збитків за окупацію Криму

Автор: Дмитро Левицький

Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації. Суд скасував стягнення з Росії збитків за окупацію Криму.

Про це повідомила прес-служба Ощадбанку.

"Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення", - заявили у банку.

Ощадбанк планує оскаржувати рішення Паризького апеляційного суду перед Верховним судом.

"Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано та рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Росії", - додали в прес-службі банку.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 року Міжнародний трибунал ухвалив рішення про стягнення з Росії 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок окупації Криму. Загальна сума відшкодування також мала включати відсотки, нараховані з моменту винесення рішення.

Як писало РБК-Україна, Росія намагалася заблокувати примусове виконання рішення Міжнародного арбітражу, але у жовтні 2019 року Паризький апеляційний суд не задовольнив російський позов.

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Новини України ОщадбанкРосійська ФедераціяКримубыткиСуд
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