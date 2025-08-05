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Глава НБУ анонсировал старт приватизации госбанков и назвал условие

Украина, Вторник 05 августа 2025 12:02
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Глава НБУ анонсировал старт приватизации госбанков и назвал условие Фото: глава НБУ Андрей Пышный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Приватизация госбанков может стать ключом к инвестициям в Украину. Но сначала надо разработать общую стратегию развития госбанков.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Пышный сообщил, что вчера встретился с Региональным директором World Bank по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом.

По его словам, они имели "глубокий и содержательный разговор" относительно контекста, в котором Украина продолжает жить, а также относительно планов и шагов, необходимых для обеспечения быстрого экономического восстановления страны.

"Еще один важный вопрос разговора - приватизация государственных банков. Согласен с господином Сомом, что старт приватизации даст положительный сигнал для инвесторов", - рассказал Пышный.

В то же время он считает, что такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков.

"Наработать такую стратегию должны совместно с правительством и стейкхолдерами, чтобы обеспечить концептуальное видение развития государственного банковского сектора Украины", - добавил глава НБУ.

Государственные банки

Напомним, сейчас в собственности государства семь банков из 60. Это ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк, Первый инвестиционный банк.

По данным НБУ, 65,7% прибыли за I квартал 2025 года сформировали государственные банки. В I квартале доля чистых активов госбанков оставалась на уровне 53,3%. Доля госбанков в средствах населения составляет 62,9%.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что первыми кандидатами на продажу являются государственные Укргазбанк и Сенс Банк. Но, по ее словам, процедура продажи - это длительный процесс.

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