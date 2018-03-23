"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення 26-30 березня

Мобільний підрозділ працюватиме з 9:30 до 15:00

Мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях з 26 по 30 березня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ).

"У період з 26 по 30 березня мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

У період з 26 по 30 березня мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Донецькій області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено. pic.twitter.com/UWtYnbKIeC — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 березня 2018 р.

Мобільний підрозділ працюватиме з 9:30 до 15:00. Зазначається, що про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено.

У період з 26 по 30 березня мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Луганській області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено. pic.twitter.com/8OsF4UE6oc — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 березня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у зоні АТО дотримується режим тиші. Ситуація на лінії розмежування сторін під надійним контролем українських захисників.

Штаб інформує, що українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з півночі 5 березня перемир'я і мінських угод.