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"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення 26-30 березня

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 15:24
Фото: мобільний підрозділ "Ощадбанку" (oschadbank.ua)
Фото: мобільний підрозділ "Ощадбанку" (oschadbank.ua)

Мобільний підрозділ працюватиме з 9:30 до 15:00

Мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях з 26 по 30 березня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ).

"У період з 26 по 30 березня мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Мобільний підрозділ працюватиме з 9:30 до 15:00. Зазначається, що про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у зоні АТО дотримується режим тиші. Ситуація на лінії розмежування сторін під надійним контролем українських захисників.

Штаб інформує, що українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з півночі 5 березня перемир'я і мінських угод.

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Теги: Ощадбанк, линия разграничения, подразделения
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