"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения 26-30 марта

Мобильное подразделение будет работать с 9:30 до 15:00

Мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях с 26 по 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ).

"В период с 26 по 30 марта мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В период с 26 по 30 марта мобильное подразделение Сбербанка будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. О график обслуживания следующей неделе будет сообщено. pic.twitter.com/UWtYnbKIeC — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 марта 2018 г.

Мобильное подразделение будет работать с 9:30 до 15:00. Отмечается, что о графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено.

У період з 26 по 30 березня мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Луганській області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено. pic.twitter.com/8OsF4UE6oc — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 березня 2018 р.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в зоне АТО соблюдается режим тишины. Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем украинских защитников.

Штаб информирует, что украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта перемирия и минских соглашений.