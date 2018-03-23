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Интервью

"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения 26-30 марта

НовостиОбщество    23.03.2018 - 15:24
Фото: мобильное подразделение "Ощадбанка" (oschadbank.ua)
Фото: мобильное подразделение "Ощадбанка" (oschadbank.ua)

Мобильное подразделение будет работать с 9:30 до 15:00

Мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях с 26 по 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ).

"В период с 26 по 30 марта мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Мобильное подразделение будет работать с 9:30 до 15:00. Отмечается, что о графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в зоне АТО соблюдается режим тишины. Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем украинских защитников.

Штаб информирует, что украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта перемирия и минских соглашений.

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Теги публикации: Ощадбанк, линия разграничения, подразделения    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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