В зоні АТО дотримується режим тиші, - штаб

Ситуація на лінії розмежування сторін під надійним контролем українських захисників
В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) протягом доби 22 березня бойовики дотримувалися режиму повної тиші. Про це інформує прес-центр штабу АТО в Facebook.
"Протягом минулої доби режим повного припинення вогню російсько-окупаційними військами дотримувався в повній мірі. Обстрілу наших укріплень не зафіксовано", - йдеться в повідомленні прес-центру.
Штаб інформує, що українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з півночі 5 березня перемир'я і мінських угод.
"Ситуація на лінії розмежування сторін під надійним контролем наших захисників", - додали в прес-центрі.
#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 22 березня 2018...Опубліковано Прес-центр штабу АТО 22 березень 2018 р.
Нагадаємо, за 2014-2017 роки чергові військові звання вищого офіцерського складу отримали 79 військовослужбовців. З 50-ти військовослужбовців, які отримали первинні військові звання вищого офіцерського складу, всі брали участь в АТО і мають бойовий досвід.