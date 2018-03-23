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В зоні АТО дотримується режим тиші, - штаб

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 06:17
Фото: Донбас (facebook.com/Игорь Іванов)
Фото: Донбас (facebook.com/Игорь Іванов)

Ситуація на лінії розмежування сторін під надійним контролем українських захисників

В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) протягом доби 22 березня бойовики дотримувалися режиму повної тиші. Про це інформує прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Протягом минулої доби режим повного припинення вогню російсько-окупаційними військами дотримувався в повній мірі. Обстрілу наших укріплень не зафіксовано", - йдеться в повідомленні прес-центру.

Штаб інформує, що українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з півночі 5 березня перемир'я і мінських угод.

"Ситуація на лінії розмежування сторін під надійним контролем наших захисників", - додали в прес-центрі.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 22 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, за 2014-2017 роки чергові військові звання вищого офіцерського складу отримали 79 військовослужбовців. З 50-ти військовослужбовців, які отримали первинні військові звання вищого офіцерського складу, всі брали участь в АТО і мають бойовий досвід.

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Теги: Збройні сили України, Новини АТО
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