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"Ощадбанк" анонсировал важные изменения в работе с карточками

Понедельник 23 сентября 2024 20:50
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"Ощадбанк" анонсировал важные изменения в работе с карточками Фото: "Ощадбанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Сроки действия платежных карт "Ощадбанка" снова продлеваются в связи с военным положением в стране. Это касается тех карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы правления "Сбербанка" Сергея Наумова.

Он отметил, что на этот раз сроки были продлены автоматически до 31 декабря 2024 года.

Наумов попросил обратиться в отделение "Ощадбанка" и забрать новые карточки клиентам, которые уже подавали заявку на их перевыпуск.

Он добавил, что карты с продленным сроком остаются функциональными, то есть ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, а также снимать наличные в банкоматах.

Изменения в "Ощадбанке" с февраля 2022 года по продлению сроков карт

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, банк решил продлить срок действия физических карт для своих клиентов. Это решение было принято для того, чтобы поддержать население в условиях войны, когда возможность своевременно заменить или перевыпустить карты была ограничена из-за опасности и нестабильности.

Продление срока действия карточек позволило избежать лишнего стресса для граждан и обеспечить бесперебойный доступ к банковским услугам, таким как оплата, снятие наличных денег и получение социальных выплат. Такая гибкость помогла клиентам не беспокоиться о необходимости физической замены карт в критическое время.

Какие еще изменения недавно были внедрены в "Сбербанке" - читайте в материале РБК-Украина.

Также банк запустил важную функцию, изменившую правила оплаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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