"Ощадбанк" анонсував важливі зміни в роботі з картками

Терміни дії платіжних карток "Ощадбанку" знову продовжуються у зв'язку із воєнним станом в країні. Це стосується тих карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова.

Він зазначив, що цього разу терміни були продовжені автоматично до 31 грудня 2024 року.

Наумов попросив звернутися до відділення "Ощадбанку" та забрати нові картки тим клієнтам, які вже подавали заявку на їх перевипуск.

Він додав, що картки із продовженим терміном залишаються функціональними, тобто ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, а також знімати з них готівку в банкоматах.

Зміни в "Ощадбанку" з лютого 2022 року щодо продовження термінів карток

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, банк вирішив продовжити термін дії фізичних карток для своїх клієнтів. Це рішення було прийнято для того, щоб підтримати населення в умовах війни, коли можливість своєчасно замінити або перевипустити картки була обмежена через небезпеку та нестабільність.

Продовження терміну дії карток дозволило уникнути зайвого стресу для громадян і забезпечити безперебійний доступ до банківських послуг, таких як оплата, зняття готівки та отримання соціальних виплат. Така гнучкість допомогла клієнтам не турбуватися про необхідність фізичної заміни карток у критичний час.