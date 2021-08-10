Apple планує додати новий режим запису відео: що відомо

Компанія Apple планує оновити камери в майбутніх iPhone. Наступна лінійка може отримати три нові функції, серед яких портретний режим для запису відео.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Apple розмірковує над тим, аби додати нові функції для камер майбутніх флагманів, серед яких:

портретний режим для запису відео;

ProRes - запис відео в більш високій якості;

система оновлених фільтрів для підвищення якості фотографій;

Відомо, що ProRes працюватиме аналогічно функції ProRaw й даватиме змогу обирати між HD і 4K.

Найімовірніше те, що нова лінійка iPhone надійде у продаж вже через кілька тижні - у вересні. Наразі відомо, що флагмани буду обладнані чіпом А15, зменшеним екранним вирізом й оновленою технологію, яка підвищить плавність прокрутки екрану.