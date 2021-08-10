ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Apple планує додати новий режим запису відео: що відомо

Новость на русском →
США , Вівторок 10 серпня 2021 16:24
Apple планує додати новий режим запису відео: що відомо Фото: Apple планує додати новий режим запису відео (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple планує оновити камери в майбутніх iPhone. Наступна лінійка може отримати три нові функції, серед яких портретний режим для запису відео.


Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Apple розмірковує над тим, аби додати нові функції для камер майбутніх флагманів, серед яких:

  • портретний режим для запису відео;
  • ProRes - запис відео в більш високій якості;
  • система оновлених фільтрів для підвищення якості фотографій;

Відомо, що ProRes працюватиме аналогічно функції ProRaw й даватиме змогу обирати між HD і 4K.

Найімовірніше те, що нова лінійка iPhone надійде у продаж вже через кілька тижні - у вересні. Наразі відомо, що флагмани буду обладнані чіпом А15, зменшеним екранним вирізом й оновленою технологію, яка підвищить плавність прокрутки екрану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone iPad
NEWS
Субсидії по-новому: як призначатимуть виплати і чи вистачить на всіх грошей
Субсидії по-новому: як призначатимуть виплати і чи вистачить на всіх грошей
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності