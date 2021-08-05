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В мережі з'явилися фото можливого iPhone 13: у нього нема роз'єму для підзарядки

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США , Четвер 05 серпня 2021 18:12
В мережі з'явилися фото можливого iPhone 13: у нього нема роз'єму для підзарядки Фото: iPhone 13 Pro можливо не матиме роз'єму для підзарядки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До мережі потрапили фотографії ймовірного iPhone 13 Pro. Згідно з кадрами, можливо, старша версія нової лінійки не матиме роз'єму для підзарядки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Techytronics.

Наразі невідомо, чи це справжні фотографії новенького iPhone 13 Pro, або ж його макету, однак користувачі помітили те, що в смартфоні відсутній роз'єм для підзарядки.

Згідно з опублікованими кадрами, Apple вирішила позбутися від Ligthning роз’ємів, натомість залишивши в телефоні магнітні контакти для бездротової підзарядки. Найімовірніше те, що компанія планує повністю перевести флагман на використання магнітної зарядки MagSafe.

Також, відповідно до інших джерел, відомо, що Apple додала до iPhone 13 дещо зменшений виріз екрану, аби розташувати в ньому фронтальну камеру й інші датчики, які необхідні для функціонування Face ID.

Нагадаємо, що презентацію нової лінійки Apple варто очікувати вже у вересні поточного року.

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