Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах

З початку поточного року Росія регулярно кожні пару місяців нагнітає ситуацію біля українських кордонів. Навесні майже 100-тисячне угруповання військ противника кілька тижнів розташовувалося біля східних кордонів нашої країни, а в кінці літа - на початку осені РФ вже розмістила своїх солдатів з боку півночі на полігонах Білорусі. Паралельно окупант "накачував" живою силою і зброєю захоплений Крим на півдні.

Офіційно всі ці загрозливі "рухливості" російська влада називає плановими навчаннями. Українська влада характеризує їх як "гру м'язами" і фактор постійного тиску на нашу країну. Новий етап цієї "гри" може початися вже найближчим часом.

Війська на підхваті

Про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи Збройних сил РФ, наприклад, 1-а гвардійська танкова армія, перекидають сили і засоби ближче до кордонів сусідньої держави.

Через пару днів підтвердило цю ж інформацію ще одне видання з США - газета Politico. На супутникових зображеннях, що опинилися в розпорядженні редакції, видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами біля містечка Єльня в Смоленській області. Воно знаходиться майже за 260 км від кордону Чернігівської області.

Ще ближче до України - в Курській і Брянській областях РФ – журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії. Звідси відстань до кордонів нашої країни становить близько 100-150 км.

Українські силовики поспішили розвіяти тривожні новини про стягування військ противника до наших кордонів. Так, 1 листопада Центр оперативного інформування Міноборони заявив, що не фіксує "додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки до державного кордону з Україною".

"Найбільш ймовірно, що оприлюднені в ЗМІ та мережі Інтернет факти нарощування угруповань Збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій і, по суті, є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань", – допустили в Міноборони.

Вже наступного дня там визнали, що частини і підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу РФ дійсно після навчань не повернулися в місця дислокації і залишилися на західних кордонах країни-агресора. Загальна чисельність російських військових біля українських кордонів, включаючи окуповані Крим і Донбас, становить, за даними розвідки, близько 90 тисяч осіб.

Джерело РБК-Україна в силових структурах підтвердило факт переміщення військ РФ, але зазначило, що воно поки не становить загрози для України. "Це невеликі переміщення їхніх військ в рамках тих навчань, коли вони там (біля українських кордонів – - ред.) накопичувалися ще з весни. Рух, так, є, але це не нарощування сил", – пояснив співрозмовник.

Голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич ("Слуга народу") пов'язує ці "рухи" із закінченням запланованих раніше навчань.

"Поблизу наших кордонів спостерігаються зміни в бойовому і чисельному складі військ РФ. Але це саме "зміни", а не збільшення. Це пов'язано із завершенням річного плану заходів бойової підготовки і з перерозподілом сил і засобів на їх операційних напрямках", – пояснив він у коментарі виданню.

Українські військові не підтверджують посилення угруповання РФ безпосередньо біля кордону (фото: Sean Gallup / Getty Images)

Безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає, стверджують і в Прикордонній службі.

"Державна прикордонна служба також відстежує ситуацію, яка відбувається поруч з кордоном України на території Росії. Зазначу, що в безпосередній близькості від українського кордону ми не спостерігаємо руху техніки або живої сили противника", – повідомив РБК-Україна спікер відомства Андрій Демченко.

Ті сили, які РФ "залишила" неподалік від українських кордонів, не демонструють готовності до наступальних дій у найближчій перспективі. Для проведення таких операцій необхідно створити відповідне угруповання військ. Поки що формування такого підрозділу не зафіксовано, повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Глава оборонного комітету Завітневич звертає увагу на ключовий момент, що підтверджує такий прогноз. "Дуже важливо, що ми не фіксуємо змін в системах управління і зв'язку противника. Такі зміни були б характерні для підготовки до військового часу", - зазначив депутат.

Загострення не на часі

На думку військового експерта, колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, Кремль використовує свій улюблений метод тиску на українське керівництво. Генерал припустив, що президент Володимир Путін сподівається на поступки від України на переговорах у нормандському форматі, які можуть відбутися до кінця поточного року.

"Наскільки ймовірно, що він (Путін – - ред.) піде на загострення? Він особливо не хоче йти на широкомасштабну війну, оскільки це великі втрати і "кривава баня", яка ще невідомо, чим для нього обернеться. Тому він буде тиснути поки що опосередковано - військовою, економічною силою і газом. А найголовніший важіль - військовий - він поки нарощує",- сказав Романенко в бесіді з РБК-Україна.

Він порівняв поточну ситуацію з "рушницею, яка зведена і спрямована на Україну, але поки не стріляє". Генерал зазначив, що за останній час путінський режим зазнав кількох болючих поразок в Україні, починаючи від нейтралізації проросійських політичних партій до успішної протидії противнику на Донбасі.

Експерти вважають, що Путін тисне на Україну в очікуванні переговорів (фото: Sasha Mordovets / Getty Images)

Україна, дійсно, в останній місяць завдала кілька точкових, але відчутних уколів як Росії, так і її маріонетковим режимам "Д/ЛНР". Так, 13 жовтня українські військові затримали в Донецькій області бойовика з російським паспортом Андрія Косяка. Він нібито вів розвідку під виглядом представника СЦКК (Спільний центр координації та контролю, в який до грудня 2017 року входили офіцери ЗС РФ і офіцери ЗСУ, – ред.).

Міністерство закордонних справ Росії відразу ж висловило стурбованість. "Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні", - сказано в його заяві.

Російські сателіти в "ДНР" відповіли на цей інцидент блокуванням роботи Моніторингової місії ОБСЄ. Нагадаємо, що раніше РФ офіційно заборонила її спостерігачам з 1 жовтня моніторити ситуацію на пунктах пропуску на україно-російському кордоні.

Наприкінці жовтня ескалація сталася вже безпосередньо на лінії фронту. "ДНР "і РФ 26 жовтня заявили про "захоплення" українськими військовими селища Старомар'ївка в "сірій зоні". ЗСУ пояснили, що наші бійці зайшли в цей населений пункт для безпеки гуманітарної групи, але в той же день повернулися до місця несення служби.

Проте противник почав запекло обстрілювати цю ділянку фронту, зокрема, сусіднє село Гранітне, що знаходиться на підконтрольній Україні території. Щоб придушити активність окупанта ЗСУ довелося вперше застосувати в бойових умовах турецький безпілотник "Байрактар". Він відпрацював влучно і вразив гаубицю бойовиків.

Росія заявила про ескалацію ситуації на Донбасі і поклала провину на Київ. "Очевидне загострення, спроби створити провокаційну ситуацію, викликати відповідь ополчення і втягнути Росію в якісь силові дії", - сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров, звинувативши нашу країну в порушенні Мінських домовленостей.

Українські військові готові дати відсіч противнику в разі ескалації (фото: Sean Gallup / Getty Images)

Українська влада заперечує загострення ситуації зі свого боку. Голова оборонного комітету Олександр Завітневич, навпаки, стверджує, що Україна хотіла б встановлення повного "режиму тиші" на Донбасі.

"Наша сторона дуже б хотіла повернутися до умов дотримання "повної тиші". Згадайте, як в 2020 році близько півроку у нас був реальний режим тиші, і втрати з нашого боку були мінімальними", – сказав він, додавши, що Україна готова і до переговорів з РФ "в будь-якому форматі".

Завітневич також підкреслив що атака "Байрактара" не є порушенням будь-яких домовленостей. За його інформацією, безпілотник навіть не перетнув лінію розмежування. Забороняти його подальше бойове застосування в ЗСУ не мають наміру, підкреслив нардеп.

"Обмежувати дії наших Збройних сил ні в якому разі ніхто не буде. Застосування сил і засобів у нас відбувається відповідно до законодавства. Були маніпулювання в ЗМІ про нібито перетин цього "кордону" (лінії розмежування – - ред.), але за нашою інформацією нічого такого не було. Він ("Байрактар" – - ред.) був застосований з нашої території, просто з великої висоти", - пояснив голова комітету з оборони.

Країна-агресор, як завжди, заперечує всі звинувачення в ескалації ситуації. "Росія ні для кого не представляє небезпеки", – заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Додавши, втім, застереження про право Росії застосовувати певні заходи для своєї "безпеки".