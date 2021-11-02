У Путіна назвали "вкиданням" публікацію Politico про нарощування військ біля України

"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати і в цілому на них не варто звертати ніякої уваги, тому що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон з Білоруссю і так далі. Сама ця якість найкращим чином свідчить про те, що не потрібно витрачати час на знайомство з такими вкиданнями", - зазначив він.

Він також підкреслив, що пересування військової техніки або підрозділів по території Росії - це виключно російська справа.

"Росія ні для кого не представляє небезпеки. Але Росія - це країна, яка на тлі агресивних експансіоністських тенденцій особливо з боку НАТО і ряду інших країн, завжди приймала і буде далі вживати заходів з забезпечення своєї власної безпеки", - додав Пєсков.