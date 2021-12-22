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Карпати скували морози. Температура опустилася до -21

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Карпати, Середа 22 грудня 2021 09:54
Карпати скували морози. Температура опустилася до -21 Фото: у Карпатах вдарили сильні морози (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 22 грудня, в Карпатах вдарили сильні морози. Температура повітря подекуди опустилася до -21 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на 09:05 таку температуру повітря зафіксували на горі Піп Іван Чорногорський. Там хмарно із проясненнями. Вітер західний, північно-західний, 14м/с.

Зазначають, що за останні два дні випало понад 50 см свіжого снігу. А місцями висота снігового покриву перевищує 1 м.

Фото: у Карпатах мороз та випав сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, в Україні продовжує утримуватися негода: сильні снігопади та морози.

А з вівторка, 21 грудня, у Києві обмежили в'їзд вантажівок через погіршення погоди.

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