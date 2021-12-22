Морози відступлять. В Україну йде потепління: дата
Фото: Погода в Україні зміниться до католицького Різдва (Getty Images)
Погода в Україні зміниться до католицького Різдва, 25 грудня . У країну увірветься відлига, очікується сніг, дощ, сильний вітер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом 25 грудня в Україні очікується хмарна погода. У деяких регіонах можливі дощі та мокрий сніг. Температура повітря складе:
- на заході вдень від 0 до +5, а вночі - від 0 до -3;
- на півночі вдень від -1 до +1, а вночі - від -4 до -6;
- на сході вдень від 0 до +1, а вночі - від -5 до -9;
- на півдні вдень від +4 до +9, а вночі - від 0 до -2;
- у центрі вдень від 0 до +2, а вночі - від -2 до -5
Нагадаємо, в середу, 22 грудня, в Карпатах вдарили сильні морози. Температура повітря місцями опустилася до -21 градуса.