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Морози відступлять. В Україну йде потепління: дата

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Україна, Середа 22 грудня 2021 10:29
Морози відступлять. В Україну йде потепління: дата Фото: Погода в Україні зміниться до католицького Різдва (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Погода в Україні зміниться до католицького Різдва, 25 грудня . У країну увірветься відлига, очікується сніг, дощ, сильний вітер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Протягом 25 грудня в Україні очікується хмарна погода. У деяких регіонах можливі дощі та мокрий сніг. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від 0 до +5, а вночі - від 0 до -3;
  • на півночі вдень від -1 до +1, а вночі - від -4 до -6;
  • на сході вдень від 0 до +1, а вночі - від -5 до -9;
  • на півдні вдень від +4 до +9, а вночі - від 0 до -2;
  • у центрі вдень від 0 до +2, а вночі - від -2 до -5Морози відступлять. В Україну йде потепління: дата

Нагадаємо, в середу, 22 грудня, в Карпатах вдарили сильні морози. Температура повітря місцями опустилася до -21 градуса.

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