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Опади у низці регіонів і до +3 вдень: прогноз погоди на завтра

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 20:00
Опади у низці регіонів і до +3 вдень: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 4 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У п'ятницю, 4 лютого, в західних і східних регіонах, а також у Криму очікуються опади у вигляді дощу і снігу. Температура повітря в Україні вночі опуститься до -9, а вдень підніметься до +3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

У ніч на 4 лютого в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях опади не очікуються. Вдень в регіоні пройде мокрий сніг з дощем. На високогір'ї Закарпаття зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У Харківській, Луганській та Донецькій областях 4 лютого очікується сніг. У Криму пройде мокрий сніг з дощем. На решті території України очікується мінлива хмарність без опадів.

На більшій частині країни, за винятком південних регіонів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду.

Температура повітря 4 лютого:

  • на заході вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -5;
  • на півночі вдень від -2 до -4, вночі від -7 до -9;
  • на сході вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -4;
  • на півдні вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -5;
  • у центрі вдень від -1 до -2, вночі від -5 до -8.

Опади у низці регіонів і до +3 вдень: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 4 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

Завтра протягом дня в Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -7 до -9 градусів, вдень - від -2 до -4.

Опади у низці регіонів і до +3 вдень: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 4 лютого (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідні.

Зазначимо, раніше Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди в Україні на лютий.

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