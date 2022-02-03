Опади у низці регіонів і до +3 вдень: прогноз погоди на завтра
У п'ятницю, 4 лютого, в західних і східних регіонах, а також у Криму очікуються опади у вигляді дощу і снігу. Температура повітря в Україні вночі опуститься до -9, а вдень підніметься до +3 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди у всіх областях
У ніч на 4 лютого в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях опади не очікуються. Вдень в регіоні пройде мокрий сніг з дощем. На високогір'ї Закарпаття зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
У Харківській, Луганській та Донецькій областях 4 лютого очікується сніг. У Криму пройде мокрий сніг з дощем. На решті території України очікується мінлива хмарність без опадів.
На більшій частині країни, за винятком південних регіонів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду.
Температура повітря 4 лютого:
- на заході вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -5;
- на півночі вдень від -2 до -4, вночі від -7 до -9;
- на сході вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -4;
- на півдні вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -5;
- у центрі вдень від -1 до -2, вночі від -5 до -8.
Фото: погода в Україні 4 лютого (meteo.gov.ua)
Прогноз погоди в Києві
Завтра протягом дня в Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -7 до -9 градусів, вдень - від -2 до -4.
Фото: погода в Києві 4 лютого (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідні.
Зазначимо, раніше Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди в Україні на лютий.