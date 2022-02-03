Осадки в ряде регионов и до +3 днем: прогноз погоды на завтра

В пятницу, 4 февраля, в западных и восточных регионах, а также в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха в Украине ночью опустится до -9, а днем поднимется до +3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз погоды во всех областях

В ночь на 4 февраля в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях осадки не ожидаются. Днем в регионе пройдет мокрый снег с дождем. На высокогорье Закарпатья сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях 4 февраля ожидается снег. В Крыму пройдет мокрый снег с дождем. На остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

На большей части страны, за исключением южных регионов, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха 4 февраля:

на западе днем от -1 до +2, ночью от -3 до -5;

на севере днем от -2 до -4, ночью от -7 до -9;

на востоке днем от -1 до +1, ночью от -2 до -4;

на юге днем от +1 до +3, ночью от -3 до -5;

в центре днем от -1 до -2, ночью от -5 до -8.

Фото: погода в Украине 4 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

Завтра в течение дня в Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -7 до -9 градусов, днем - от -2 до -4.

Фото: погода в Киеве 4 февраля (meteo.gov.ua)