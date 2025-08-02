Почему нельзя держать маску для волос дольше, чем указано: трихолог о распространенной ошибке женщин

Многие верят, что чем дольше держать маску на волосах, тем лучше будет результат. Но действительно ли это работает, или только популярный миф из соцсетей?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Юлии Дудий.
По словам эксперта, если держать маску на волосах дольше, чем указано в инструкции, то эффект лучшим не будет. Иногда это может еще и навредить волосам.
Маски имеют ограниченное время работы, 5-10 мин - оптимальное время действия. Они не созданы для длительного контакта.
Рекомендуемое время выдержки - 5-10 минут. Это не маркетинг, а технологический расчет. Именно за это время активные вещества успевают подействовать, пленкообразование завершено, а эмульсия остается стабильной.
Стоит понимать, что волосы - мертвая структура и не "впитывают" ингредиенты как губка. Их невозможно "накормить" активами, держа маску часами.
Маска работает только на поверхности - на уровне кутикулы и межклеточного цемента. Перетриманная маска приводит к перегруженности волос
Самые частые последствия:
"Косметика - это формула, а не интуиция. Время выдержки - часть разработки средства. Даже если, кажется, что "ночная маска" действует сильнее - эффект чаще всего лишь внешний и кратковременный", - добавила эксперт.
Маски с агрессивными химическими компонентами
Стоит избегать масок с такими веществами в составе:
Маски с раздражающими веществами
Сюда относится:
Эти компоненты часто используют в масках "от выпадения", но их нельзя держать долго или использовать часто.
Маски, которые нарушают pH-баланс
Чрезмерно кислые или щелочные маски могут:
Вас может заинтересовать