Вот что будет с вашим организмом, если спать 6 часов в сутки

В современном мире, где время является самым ценным ресурсом, многие из нас пытаются "сэкономить" на сне.
Что произойдет с вашим организмом, если спать по 6 часов в сутки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на VeryWellHealth.
Эксперты по сну и ведущие медицинские организации бьют тревогу: для большинства взрослых шести часов сна недостаточно для поддержания оптимального здоровья и функционирования.
Наше тело выполняет критически важные процессы во время сна, которые требуют больше, чем просто несколько часов дремоты. Во время сна вырабатываются гормоны, способствующие росту, восстановлению тканей, поддержанию метаболизма и укреплению иммунной системы. Эти процессы обычно занимают более шести часов для большинства взрослых.
Накопление "долга сна"
Регулярный сон меньше рекомендуемой нормы приводит к так называемому "долгу сна". Это накопительный эффект дефицита сна, который со временем негативно влияет на физическое здоровье, когнитивные способности и эмоциональное состояние.
Рекомендации специалистов
Американская академия медицины сна и Фонд сна рекомендуют не менее семи часов сна в сутки для большинства взрослых. Оптимальный диапазон для взрослых составляет от 7 до 9 часов. Младенцам, детям и подросткам нужно еще больше сна для поддержания их растущего организма и мозга.
Качество имеет значение
Важно не только сколько вы спите, но и насколько качественный ваш сон. Хороший сон означает прохождение всех стадий сна (легкий, глубокий и быстрый сон) несколько раз с минимальными перерывами. Чтобы достичь достаточного количества глубокого (REM) сна, который является восстановительной стадией, нужно спать примерно 7-8 часов.
Наше тело выполняет критически важные процессы во время сна, которые требуют больше, чем просто несколько часов дремоты. Во время сна вырабатываются гормоны, способствующие росту, восстановлению тканей, поддержанию метаболизма и укреплению иммунной системы. Эти процессы обычно занимают более шести часов для большинства взрослых.
Накопление "долга сна"
Регулярный сон меньше рекомендуемой нормы приводит к так называемому "долгу сна". Это накопительный эффект дефицита сна, который со временем негативно влияет на физическое здоровье, когнитивные способности и эмоциональное состояние.
Рекомендации специалистов
Американская академия медицины сна и Фонд сна рекомендуют не менее семи часов сна в сутки для большинства взрослых. Оптимальный диапазон для взрослых составляет от 7 до 9 часов. Младенцам, детям и подросткам нужно еще больше сна для поддержания их растущего организма и мозга.
Качество имеет значение
Важно не только сколько вы спите, но и насколько качественный ваш сон. Хороший сон означает прохождение всех стадий сна (легкий, глубокий и быстрый сон) несколько раз с минимальными перерывами. Чтобы достичь достаточного количества глубокого (REM) сна, который является восстановительной стадией, нужно спать примерно 7-8 часов.
Постоянный дефицит сна может иметь серьезные негативные последствия для вашего здоровья и ежедневного функционирования:
Повышенный риск хронических заболеваний
Хроническое недосыпание увеличивает риск развития гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета 2 типа и желудочно-кишечных расстройств. Люди, которые постоянно спят менее семи часов в сутки, имеют на 12% больший риск преждевременной смерти.
Влияние на психическое здоровье
Недостаток сна может вызвать изменения настроения, повышенную раздражительность, тревогу и депрессию. В тяжелых случаях хроническая депривация сна связана с развитием временных психотических симптомов, таких как галлюцинации.
Снижение когнитивных функций
Недостаточный сон ухудшает когнитивные способности, концентрацию, память и время реакции. Может возникнуть "туман в мозгу", трудности с вспоминанием информации или поиском нужных слов.
Увеличение риска несчастных случаев
Усталость от недосыпания повышает риск травм и несчастных случаев, в том числе за рулем. Исследования показывают, что водители, которые спали менее шести часов, имели на 33% выше риск попасть в аварию.
Гормональный дисбаланс
Недостаточный сон нарушает выработку гормонов, что может повлиять на метаболизм, стрессовые реакции и общее состояние организма.
Ослабление иммунной системы
Хронический недосып снижает сопротивляемость организма к инфекциям, делая вас более уязвимыми к болезням.
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