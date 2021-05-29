ОС від Google і вразливість процесорів Apple. Головне зі світу технологій

Facebook і Google заборонять заробляти на дезінформації

Європейська комісія розробляє заходи, які не дозволять Facebook і Google заробляти на дезінформації. У тому числі, зобов'язавши рекламні біржі і бренди підписати кодекс боротьби з дезінформацією в інтернеті.

Представник Facebook заявив, що компанія підтримує прагнення Єврокомісії до більшої прозорості для користувачів і кращої співпраці. А в Twitter заявили, що"підтримують інклюзивний підхід, який більш широко розглядає інформаційну систему для вирішення проблем дезінформації".

Також стало відомо, що щодо Facebook в ЄС проведуть антимонопольне розслідування на предмет розміщення бізнес-оголошень, оскільки компанія просуває безкоштовні послуги на майданчику Marketplace для понад 2 млрд користувачів.

Google випустив операційну систему Fuchsia

Компанія Google нарешті випустила довгоочікувану операційну систему Fuchsia. Вона вже прилітає користувачам у вигляді оновлень. Зокрема, власникам смарт-дисплея Nest Hub першого покоління. Апдейт встановлює Fuchsia замість Cast OS, найближчим часом має відбутися повномасштабний реліз.

Поки неясно, на яких ще пристроях з'явиться Fuchsia, але за допомогою емулятора її вже портували на персональний комп'ютер. Для використання емулятора Fuchsia OS потрібен встановлений дистрибутив Linux, мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті, процесор Intel Core, а також дискретна відеокарта.

Microsoft анонсував найшвидший браузер для Windows

Американський Microsoft готує велике оновлення фірмового браузера Edge. Одне з нововведень - режим "сплячих вкладок". Він буде звільняти системні ресурси за рахунок призупинення завантаження контенту на всіх фонових вкладках.

Ще одне нововведення - функція "прискорення запуску". Вона завантажує Edge ще під час старту Windows 10 і підтримує роботу навіть після закриття всіх його вікон. За заявою компанії, це дозволить прискорити час запуску браузера на 41%.

Непереборна вразливість в процесорах Apple

Розробники виявили серйозну проблему в безпеці новітнього чіпа Apple M1, яку не можна виправити черговою прошивкою. Ця вразливість дозволяє двом будь-яким додаткам на macOS обмінюватися даними між собою без використання стандартних функцій операційної системи.

Ця функція працює навіть між процесами, який запущені від імені різних користувачів і з різними рівнями привілеїв, створюючи прихований канал для обміну інформацією. Повністю виправити проблему можна тільки на апаратному рівні.

На практиці вразливістю складно скористатися, оскільки попередньо потрібно зламати сам комп'ютер. На ділі прихований канал обміну даних може використовуватися хіба що для показу цільової реклами.

Xiaomi офіційно вийшла з чорного списку США і заявила про рекордний прибуток

Китайська Xiaomi за рішенням американського суду офіційно втратила статус "військового підприємства". Завдяки скасуванню накладених санкцій американцям знову дозволили купувати цінні папери виробника електроніки.

На тлі цієї новини Xiaomi опублікувала фінансовий звіт за I квартал 2021, який показав рекордний прибуток. За цей період доходи компанії склали 12 млрд доларів, що майже на 55% більше показників аналогічного періоду 2020 року. Скоригований чистий прибуток склав майже 940 млн доларів - майже в два рази більше, ніж минулого року.

Новий гравець на ринку космічного туризму

Американська компанія Virgin Galactiс провела випробування пілотованого корабля SpaceShipTwo Unity, який буде задіяний для космічного туризму. Випробування пройшли в Нью-Мексико, корабль запустили з літака-носія на висоті 13 км.

Корабель піднявся на заплановану висоту, після чого успішно приземлився. На сьогодні близько 600 осіб зарезервували квитки на майбутні польоти Virgin Galactic. Вони коштують від 200 до 250 тисяч доларів.