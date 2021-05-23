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Компанія Virgin запустила корабель для космічних туристів з людьми на борту

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Нью-Мексико, Неділя 23 травня 2021 01:14
Компанія Virgin запустила корабель для космічних туристів з людьми на борту Фото: у США запустили корабель для космічних туристів з людьми (twitter.com/virgingalactic)
Автор: Артур Родивилов

Аерокосмічна компанія Virgin Galactiс запустила пілотований космічний корабель SpaceShipTwo Unity з космопорту "Америка" в американському штаті Нью-Мексико. Він успішно відокремився від літака-носія о 17:35 за Києвом.

Про це компанія повідомила в Twitter.

Згідно з планом, літак-носій VMS Eve мав підняти космічний корабель SpaceShipTwo Unity на висоту 13 км і відпустити у вільне планування.

Пізніше Virgin Galactiс повідомив, що космічний корабель піднявся на заплановану висоту і потім почав поступово знижуватися. О 18:43 космічний корабель успішно приземлився.

Virgin Galactic планує використовувати свої кораблі для організації космічного туризму. Близько 600 осіб зарезервували квитки на майбутні польоти, заплативши за них від 200 тис.до 250 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корпорація Orbital Assembly має намір почати в 2025 році будівництво космічного готелю на орбіті Землі.

До цього компанія SpaceX представила екіпаж першої цивільної місії Inspiration4, яка до кінця 2021 року має відправитися на орбіту.

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