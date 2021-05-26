ЄС хоче заборонити Facebook і Google заробляти на дезінформації

Єврокомісія розробляє заходи, які не дозволять інтернет-гігантам заробляти на дезінформації . Планується розробити систему моніторингу за розміщенням реклами онлайн-платформами, що дозволяє боротися з поширенням фейкової інформації.

"Дезінформація не може залишатися джерелом доходу. Ми повинні побачити більш сильні зобов'язання з боку онлайн-платформ, всієї рекламної екосистеми і мереж перевіряючих фактів", - заявив комісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон.

Заступник голови Єврокомісії Віра Журова своєю чергою підкреслила, що боротьба з дезінформацією є невідкладною через стрімко розвиваються загрози. "Нам потрібні онлайн-платформи та інші гравці, щоб усунути системні ризики своїх послуг і алгоритмічного посилення, перестати контролювати себе поодинці і дозволяти заробляти гроші на дезінформації, при повному збереженні свободи слова", - зазначила вона.

У Єврокомісії заявили, що мають намір змусити рекламні біржі, постачальників рекламних технологій, бренди, які отримують вигоду від реклами і служби особистих повідомлень, підписати кодекс боротьби з дезінформацією в Інтернеті.

Видання зазначає кодекс по боротьбі з дезінформацією був представлений в 2018 році. Його підписали Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla, TikTok і деякі групи з лобіювання реклами і технологій.

Очікується, що підписали документ представлять детальну інформацію про те, як вони будуть дотримуватися оновлених керівних принципів до кінця 2021 року і виконувати їх до початку наступного року.

Представник Facebook заявив, що компанія підтримує прагнення Єврокомісії до більшої прозорості для користувачів і кращої співпраці.

У Twitter заявили, що"підтримують інклюзивний підхід, який більш широко розглядає інформаційну систему для розв'язання проблем дезінформації".