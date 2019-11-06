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Стала відома дата наступних тристоронніх газових переговорів

Новини » Політика     06.11.2019 - 16:39
Стала відома дата наступних тристоронніх газових переговорів
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Газові переговори відбудуться 8 листопада

Тристоронні переговори по газу України, Російської Федерації та Європейського союзу на рівні експертів пройдуть 8 листопада в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Також зазначається, що наступний раунд тристоронніх консультацій щодо транзиту російського газу в Європу через територію України до 2020 року заплановано на кінець листопада.

Нагадаємо, 28 жовтня в Брюсселі пройшов черговий раунд тристоронніх газових переговорів між Україною, Росією і Євросоюзом.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками зустрічі заявив, що Росія готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. При цьому зазначив, що чергові тристоронні консультації по газу відбудуться в кінці листопада.

Крім того, заступник голови Європейської комісії у справах Энергосоюза Марош Шефчович заявив, що Єврокомісія розчарована підсумками консультацій по газу.

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що РФ на переговорах вимагає від України піти на принизливі поступки. Зокрема, Москва наполягає на врегулюванні судових спорів між "Газпромом" і "Нафтогазам". Фактично російська сторона вимагає від Києва відмовитися від рішень Стокгольмського арбітражу, який прийняв рішення на користь України.

Питання транзитного договору безпосередньо не пов'язаний зі Стокгольмським арбітражем, - Оржель Єврокомісія запропонувала провести наступні газові переговори в листопаді
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