Оржель розкрив деталі домовленостей з Росією щодо газу

Договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, після досягнення угоди на політичному рівнем всі контракти повинні бути підписані між компаніями.

"Що дуже важливо - транзит буде", - сказав він і додав, що "Газпром" виплатить 2,9 млрд доларів до кінця року за рішенням Стокгольмського арбітражу. При цьому Україна відмовляється від претензій за іншими позовами у Стокгольмі.

За його словами, контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках.

Оржель повідомив, що є розуміння про те, що тариф на транзит газу з часом буде зростати. При цьому він не назвав ставки транзиту, яка буде діяти з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Як заявив глава російського "Газпрому" Олексій Міллер, "Газпром" зобов'язується транзитувати через Україну 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках за умови конкурентного тарифу. Угода "Газпрому" і "Нафтогазу" передбачає виплату за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму 3 млрд доларів і відмова від нових претензій, відкликання позовів.