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Голова "Газпрому" назвав умови контракту з Україною

Новини » Економіка     21.12.2019 - 12:13
Голова "Газпрому" назвав умови контракту з Україною
Фото: Олексій Міллер (www.gazprom.ru)

Контракт передбачає транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках

Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер назвав умови підписання нового транзитного контракту з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомив Міллер, "Газпром" підпише з "Оператором ГТС України" межоператорську угода, а з "Нафтогазом" - угоду на бронювання потужностей.

За його словами, "Газпром" зобов'язується транзитувати через Україну 65 млрд куб. м газу в 2020 році, 40 млрд куб м в 2021-2024 роках за умови конкурентного тарифу.

Крім того, Україна гарантує незалежність регулятора, захист інтересів замовника транзиту, передбачуваність і економічну обґрунтованість тарифів, додав Міллер.

Також, за його словами, угода "Газпрому" і "Нафтогазу" передбачає виплату за рішенням Стокгольмського арбітражу (на суму 3 млрд доларів) і відмову від нових претензій і відкликання позовів .

Нагадаємо, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Як заявив віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак, Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років.

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