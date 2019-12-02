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Оржель: в переговорах щодо газу йде стадія технічних консультацій

Новини » Політика     02.12.2019 - 11:44
Оржель: в переговорах щодо газу йде стадія технічних консультацій
Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

Україна готує договори на транзит і прямі постачання газу

У тристоронніх переговорах щодо газу між Україною, Росією і Євросоюзом на сьогодні йде стадія технічних консультацій. Про це заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна на переговорах у питаннях обсягів і термінів транзиту газу координується з європейською стороною.

"Тому зараз дійсно йде активна робота як раз в питанні погодження двох договорів. Тобто щоб приймати остаточне рішення щодо обсягів та рядками або компенсації ми повинні чітко відпрацювати всі технічні моменти, тому технічний процес досить активний. Сторони зараз знаходяться в технічних консультаціях", - зазначив Оржель.

Міністр додав, що найближчим часом сторони перейдуть до узгодження договору на транзит і умовні поставки в якості компенсацій за рішеннями арбітражів.

Нагадаємо, раніше Оржель заявляв, що Україна може повернутися до прямих постачань газу з Росії.

У той же час він відзначав, що на сьогодні існує 100%-й ризик припинення транспортування газу з Росії з 1 січня 2020 року.

Росія прагне укласти пакетну угоду по газу, - Оржель
Новини України переговоригазОлексій Оржель
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