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У Міненерго допускають повернення до прямих поставок газу з Росії

Новини » Енергетика     29.11.2019 - 23:32
У Міненерго допускають повернення до прямих поставок газу з Росії
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Українська сторона веде переговори з російським "Газпромом"

Україні може повернутися до прямих поставок газу з Росії. Про це сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі Україна.

За словами Оржеля, українська сторона вже веде переговори з російською компанією "Газпром". Російська сторона при цьому пропонує так звані пакетні домовленості.

"Допускаю ... Це дуже просто в нашій розмові з російською стороною, ми чотири роки отримуємо ціну на газ - це ціна для Європи плюс транспортування назад. Ми говоримо, що якщо ми з вами можемо домовлятися про прямі поставки, то ціна повинна бути прив'язана до європейського індикатору", - сказав міністр.

Оржель уточнив, що європейську сторону поставили до відома про те, що проходила зустріч російських і українських представників.

Нагадаємо, голова Комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив в п'ятницю, 29 листопада, Верховна рада прийме закон "Про ринку електричної енергії" на наступному пленарному тижні.

Додамо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук кілька днів тому на брифінгу заявив, що Україна не веде переговори про прямі поставки газу з Російської Федерації.

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