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У Берліні сьогодні пройде важливий раунд тристоронніх переговорів щодо газу

Новини » Економіка     19.12.2019 - 11:47
У Берліні сьогодні пройде важливий раунд тристоронніх переговорів щодо газу
Фото: Марош Шефчович (facebook.com/MarosSefcovic)

Представник Єврокомісії вже знаходиться в Берліні

Важливий раунд тристоронніх газових переговорів відбудеться у четвер, 19 грудня, в Берліні. Про це написав віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович у своєму Twitter.

Шефчович також повідомив, що перед тристоронніми переговорами він провів зустріч з федеральним міністром економіки Пітером Альтмайером в Берліні.

У Берліні сьогодні пройде важливий раунд тристоронніх переговорів щодо газу

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії заявили, що темою тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України стануть терміни довгострокового контракту, обсяги і тарифи. За підсумками переговорів також можливе досягнення політичної угоди з цих питань.

Міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна розраховує на конструктив з боку учасників тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України. За його словами, для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи і зниження цін для кінцевих споживачів.

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