Оржель дав прогноз цін на газ після пакетної угоди з Росією

Пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнуте 20 грудня, дає підстави розраховувати на подальші зниження ціни газу. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, у довгостроковій перспективі збережеться "тренд на зниження ціни на газ, враховуючи, що все стабільно і ніяк не зривається ситуація".

Міністр заявив, що переговори щодо газу між Україною і Росією за участю Єврокомісії проходили конструктивно, і подякував всім сторонам.

Як підкреслив Оржель, досягнення домовленості по газу несе позитив для всіх сторін. "Давайте відверто, Російська Федерація також знаходиться в конкурентній боротьбі за європейські ринки. І коли ти займаєш неконструктивну позицію, на тебе дивляться з нерозумінням".

"Так вийшло, що це компромісне рішення, яке задовольняє всіх і грає дуже позитивно на енергетичні ринки", - констатував він.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що якщо Росія та Україна не зможуть домовитися про новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року, то після припинення транзиту ціни в Європі можуть вирости дуже значно.