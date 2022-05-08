Зброя західних партнерів проходить комбат-тестинг у війні з РФ, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що міжнародні партнери України вивчають, як використовується їхня зброя в сучасній війні, і як українські війська ведуть бойові дії проти російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова під час телемарафону.
"Їх генерали, їх аналітики, їх генштаби оцінили, як ведуть бойові дії українські ЗСУ, а також сектор безпеки і оборони в цілому. Як приймаються рішення в нашому Генштабі, нашими командувачами тих чи інших сил, або оперативних командувань, і які наслідки з точки зору перемог", - сказав Резніков.
Він також зазначив, що зараз проходить так званий комбат-тестинг зброї західних партнерів в сучасній війні.
"За останні 80 років - це перша відкрита війна, коли в ній беруть участь регулярні збройні сили двох країн. Всі інші збройні конфлікти, які візьмете, - десь або терористи, або якісь повстанці, повалення уряду і т.д.", - заявив міністр оборони.
Він зазначив, що війна проходить із застосуванням всіх сил і засобів, включаючи літаки, артилерію, балістичні крилаті ракети, хімічну зброю та іншого.
"Тому для західних партнерів, я переконаний, це теж цікавий момент - як їх зброя буде працювати тим чи іншим чином", - підкреслив Резніков.
Нагадаємо, Резніков назвав головну помилку Кремля.
Раніше Резніков заявив про те, що світ повинен бути готовий до помсти Росії після поразки.
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