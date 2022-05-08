Зброя західних партнерів проходить комбат-тестинг у війні з РФ, - Резніков

"Їх генерали, їх аналітики, їх генштаби оцінили, як ведуть бойові дії українські ЗСУ, а також сектор безпеки і оборони в цілому. Як приймаються рішення в нашому Генштабі, нашими командувачами тих чи інших сил, або оперативних командувань, і які наслідки з точки зору перемог", - сказав Резніков.

Він також зазначив, що зараз проходить так званий комбат-тестинг зброї західних партнерів в сучасній війні.

"За останні 80 років - це перша відкрита війна, коли в ній беруть участь регулярні збройні сили двох країн. Всі інші збройні конфлікти, які візьмете, - десь або терористи, або якісь повстанці, повалення уряду і т.д.", - заявив міністр оборони.

Він зазначив, що війна проходить із застосуванням всіх сил і засобів, включаючи літаки, артилерію, балістичні крилаті ракети, хімічну зброю та іншого.

"Тому для західних партнерів, я переконаний, це теж цікавий момент - як їх зброя буде працювати тим чи іншим чином", - підкреслив Резніков.