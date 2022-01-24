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Названо теми засідання РНБО

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 14:42
Названо теми засідання РНБО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні скликає засідання Ради національної безпеки та оборони. Стало відомо, які теми піднімуть під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РНБО.

Що розглянуть на засіданні РНБО:

  • заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,
  • поточний стан справ в економіці, енергетиці,
  • протидія пандемії коронавірусу.

Де відбудеться засідання РНБО

Місце: Офіс президента (м. Київ, вул. Банкова, 11).

Час засідання: 17:00.

Час брифінгу: 18:30 - секретар РНБО Олексій Данілов.

Загроза вторгнення Росії в Україну

В Україні заявили про загрозу вторгнення РФ вже у лютому. Для підтримки країни - прибула друга партія летального озброєння від США. Також прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.

Міноборони Чехія має намір надати Україні артснаряди, Нідерланди готові поставити Україні оборонну зброю.

США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну:

  • польоти бомбардувальників над регіоном,
  • заходи кораблів у Чорне море,
  • перекидання військ та деякого обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та інших сусідніх з Україною країн.
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Володимир Зеленський РНБО
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