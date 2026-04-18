Ормузский пролив снова закрывают: Иран сделал резкое заявление

По данным Mehr News Agency, представитель Центрального штаба иранской организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что транзит через пролив вернулся к режиму строгого военного контроля.

В Иране объяснили это решение действиями США, в частности морской блокадой, которую в Тегеране назвали "пиратством".

"По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к предыдущему состоянию, и этот стратегический водный путь находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил", - цитирует заявление оперативного командования иранских вооруженных сил The Guardian.

"Пока США не восстановят полную свободу судоходства для судов, следующих из Ирана в пункт назначения и из пункта назначения обратно в Иран, ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем и в прежнем состоянии", - говорится в сообщении.

Председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Ормузский пролив снова закрыт, и возложил ответственность за это на действия США.

"Мы предупреждали, но вы не обращали на это внимания. Теперь наслаждайтесь возвращением Ормузского пролива к статусу-кво", - написал он в соцсети X.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Несмотря на заявления Ирана об открытии Ормузского пролива, ситуация вокруг ключевого маршрута остается нестабильной. На фоне перемирия между Израилем и "Хезболлой" Тегеран объявил о возобновлении судоходства, однако в то же время США не сняли морскую блокаду, что создает противоречивые условия для прохода судов.