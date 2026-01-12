RU

Орловскую ТЭЦ атаковали беспилотники, был "прилет" (фото, видео)

Фото: Орловская ТЭЦ повреждена после атаки дронов (t.me/akovalenko1989)
Автор: Иван Носальский

Российский город Орел сегодня, 12 января, вечером атаковали неизвестные беспилотники. Целью атаки была ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Что-то в Орловске ТЭЦ прилетело, горит", - написал Коваленко. 

 

При этом в сети появилась информация о том, что российский энергообъект атаковали беспилотники. Также были обнародованы соответствующие видео. 

Российские мониторинговые каналы предупреждали, что в направлении Орла летит "огромная группа беспилотников". 

Атака на Орловскую ТЭЦ

Напомним, 8 января поздно вечером россияне также жаловались, что Орловскую ТЭЦ якобы атаковали ракеты. У местных жителей наблюдались проблемы с электроснабжением и водоснабжением.

Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о том, что в Орле после атаки был поврежден "объект коммунальной инфраструктуры".

Он подтвердил, что в городе проблемы с работой систем водо- и теплоснабжения.

В тот же вечер был удар по подстанции и ТЭЦ в Белгороде. Россияне жаловались на отсутствие электроснабжения в Белгороде и соседних населенных пунктах.

Ракетный удар по Белгороду, повреждения инфраструктуры и блэкаут подтверждал и губернатор области Вячеслав Гладков.

Стоит заметить, что такие "прилеты" по энергетическим объектам в России являются следствием постоянных атак оккупантов на энергетические объекты Украины. В частности, в ночь на 9 января российские оккупанты намеренно ударили по районным котельным в Киеве, в результате чего половина многоэтажек столицы осталась без отопления.

Враг терроризирует мирное население Украины, когда на улице сильный мороз.

