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В Орловской и Смоленской областях РФ были слышны взрывы: якобы сбили беспилотники

Фото: взрывы в Орловской и Смоленской областях РФ прозвучали 20 января (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Орловской и Смоленской областях России были слышны взрывы сегодня вечером, 20 января. В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении дронов самолетного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram минобороны РФ и местные паблики.

В оборонном ведомстве РФ заявили, что дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Смоленской и Орловской области. О повреждениях от падения неопознанных дронов не сообщается.

Взрывы в Орловской и Смоленской областях РФ

Напомним, что в последний раз об атаке беспилотников на Орловскую область РФ сообщалось 9 января. Тогда один дрон упал в районе поселка Малая Саханка в 5 км от Орла на нежилой объект, еще два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса, а также на "Орелэнерго"в Орле.

Как сообщают в сети, еще один дрон-камикадзе упал около ФГУ "Мостовое Дорожное предприятие" в Маслозаводском переулке в Орле. По последним данным, в результате атак БПЛА пострадали три человека.

Также ранее об атаке беспилотников на Смоленскую область сообщали 26 ноября прошлого года. Под атакой находился Смоленский авиационный завод. Враг утверждает, что всего в сторону завода летело как минимум два беспилотника самолетного типа. Отмечалось, что один из БПЛА упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате чего была повреждена сама крыша и балка перекрытия. О пострадавших, оккупанты тоже не сообщали.

 

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