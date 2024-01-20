В Орловській та Смоленській областях РФ було чути вибухи: нібито збили безпілотники

В оборонному відомстві РФ заявили, що черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати було знищено над територією Смоленської та Орловської області. Про пошкодження від падіння непізнаних дронів не повідомляється.

Вибухи в Орловській та Смоленській областях РФ

Нагадаємо, що востаннє про атаку безпілотників на Орловську область РФ повідомлялося 9 січня. Тоді один дрон впав у районі селища Мала Саханка за 5 км від Орла на нежитловий об'єкт, ще два безпілотники впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, а також на "Ореленерго" в Орлі.

Як повідомляють у мережі, ще один дрон-камікадзе впав біля ФДМ "Мостове Дорожнє підприємство" в Маслозаводському провулку в Орлі. За останніми даними, внаслідок атак БПЛА постраждали троє людей.

Також раніше про атаку безпілотників на Смоленську область повідомляли 26 листопада минулого року. Під атакою був Смоленський авіаційний завод. Ворог стверджує, що всього у бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу. Зазначалося, що один із БПЛА впав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Внаслідок чого було пошкоджено сам дах та балка перекриття. Про постраждалих, окупанти також не повідомляли.