В Орловской области РФ звучали взрывы: заявляют о сбитии беспилотника

В Орловской области РФ были слышны взрывы, сообщают об уничтоженном беспилотнике сегодня вечером, 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Telegram губернатора Орловской области РФ Андрея Клычкова.

Жители региона в местных пабликах обмечали, что в Шаблыкинском районе было слышно несколько взрывов.

Клычков заявил, что дрон самолетного типа был уничтожен над территорией Шаблыкинского района Орловской области.

"Обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении главы Орловской области.

Взрывы в регионах РФ

В последние недели снова увеличилось количество случаев взрывов в разных регионах России. Так, вчера под Москвой якобы была отражена атака беспилотника, который летел на столицу РФ.

При этом в украинской разведке уже предупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

В частности, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Напомним, что одна из самых больших атак на РФ была зафиксированав ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.