На органи влади готуються масштабні кібератаки до Дня незалежності, - РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони (НКЦК РНБО) виявив ознаки підготовки до масштабної кібератаки на органи державної влади напередодні Дня незалежності. Зокрема, активізувалося угруповання хакерів "Gamaredon", за яким стоять спецслужби Російської Федерації.

Про це повідомили в прес-службі РНБО.

"Фахівці НКЦК при РНБО України виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності в скомпрометованих системах", - йдеться в повідомленні.

Під час останніх спроб атак хакери використовували шкідливі вкладення, які імітують документи Служби безпеки України.

"Злочинці розсилають шкідливі документи по електронній пошті, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем і мереж державної установи", - додали в РНБО.

Як зазначили в РНБО, кібератаки спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня незалежності і під час підготовки до чергових місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ з британськими спецслужбами викрила міжнародну хакерське угруповання.

Також повідомлялося, що з початку року в Україні зафіксували близько 1 мільйона кібератак.