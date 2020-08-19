На органы власти готовятся масштабные кибератаки ко Дню независимости, - СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (НКЦК СНБО) выявил признаки подготовки к масштабной кибератаке на органы государственной власти накануне Дня независимости. В частности, активизировалась группировка хакеров "Gamaredon", за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

"Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", - говорится в сообщении.

Во время последних попыток атак хакеры использовали вредоносные вложения, которые имитируют документы Службы безопасности Украины.

"Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения", - добавили в СНБО.

Как отметили в СНБО, кибератаки направлен на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ с британскими спецслужбами разоблачила международную хакерскую группировку.

Также сообщалось, что с начала года в Украине зафиксировали около 1 миллиона кибератак.