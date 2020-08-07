В Україні з початку року зафіксували близько 1 млн кібератак

Фото: кібератака (РБК-Україна)

НКЦК посилило співпрацю з приватними компаніями для кращого реагування на кіберзагрози

В Україні з початку 2020 року зафіксовано близько одного мільйона випадків, пов'язаних з кіберзагрозами. Для оперативного реагування на такі загрози Національний координаційний центр кібербезпеки посилив співпрацю з приватними компаніями.

Про це повідомили в прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

"Серед них (загроз - ред.) - мережеві атаки прикладного рівня, спроби мережевого сканування, спроби WEB-атак, фішинг, DDoS-атаки, поширення шкідливого програмного забезпечення тощо", - повідомили в РНБО.

Відзначається, що тільки за останній місяць НКЦК підписав меморандуми про співпрацю з 30 приватними іноземними та українськими компаніями.

"Такий Меморандум передбачає обмін інформацією між НКЦК і окремої конкретної організацією про кіберзагрози і інциденти в сфері кіберзахисту для оперативного інформування, реагування, попередження можливих атак і взаємодопомоги в разі необхідності", - додали в Раді.

Нагадаємо, минулого тижня через технічні проблеми не працював сайт Служби безпеки України.

Також РБК-Україна писало, що кібератаку здійснили на представництво президента України в Криму.

Крім цього в кінці липня було зафіксовано декілька кібератак на сайт Офісу президента.