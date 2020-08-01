Тернопіль не посилюватиме карантин, попри червону зону

З понеділка, 3 серпня, всі заклади працюватимуть без змін
Попри те, що державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Тернопіль до червоної зони карантину, місцева влада не буде посилювати обмеження. Влада міста не бачить підстав для ухвалення такого рішення.
Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міськради.
Як пояснили в міськраді, показники захворюваності на коронавірус у Тернополі в останні дні пішли на спад та тримаються на низькому рівні. Так, станом на 1 серпня у місті:
У міськраді додали, що "червоний" рівень встановлюється у разі завантаженості лікарень на понад 75%, але в Тернополі цей показник становить 46,89%.
"З понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі", - зазначили у міськраді.
Нагадаємо, до червоної зони карантину також потрапив Луцьк, але місцева влада також відмовилася посилювати обмеження; у міській раді не розуміють, чому Луцьк потрапив до червоної зони.