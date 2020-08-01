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Тернопіль не посилюватиме карантин, попри червону зону

Тернопіль, Субота 01 серпня 2020 18:36
Тернопіль не посилюватиме карантин, попри червону зону
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З понеділка, 3 серпня, всі заклади працюватимуть без змін

Попри те, що державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Тернопіль до червоної зони карантину, місцева влада не буде посилювати обмеження. Влада міста не бачить підстав для ухвалення такого рішення.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міськради.

Як пояснили в міськраді, показники захворюваності на коронавірус у Тернополі в останні дні пішли на спад та тримаються на низькому рівні. Так, станом на 1 серпня у місті:

  • середня кількість ПЛР-тестувань становить 78,1 (показник має бути не менше 24);
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (нормальний показник - 11);
  • показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (нормальний показник - 10).

У міськраді додали, що "червоний" рівень встановлюється у разі завантаженості лікарень на понад 75%, але в Тернополі цей показник становить 46,89%.

"З понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі", - зазначили у міськраді.

Нагадаємо, до червоної зони карантину також потрапив Луцьк, але місцева влада також відмовилася посилювати обмеження; у міській раді не розуміють, чому Луцьк потрапив до червоної зони.

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