Организовал вывоз зерна из Херсонской области в РФ: суд арестовал активы депутата от ОПЗЖ

Суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского областного совета от партии ОПЗЖ, который возглавил оккупационное "министерство сельского хозяйства и рыболовства" на временно захваченной части области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ не приводит имя предателя, но судя по обнародованной фотографии, речь идет об Эдуарде Репилевском.
Решение суда касается активов предателя и членов его семьи. Таким образом, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины.
К тому же были арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов и корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках.
Общая сумма заблокированных активов составляет 500 млн гривен.
По данным следствия, предатель входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсонской области одним из первых поддержал оккупантов.
За такую "лояльность" гауляйтер области Владимир Сальдо лично предложил ему руководящий пост в местной оккупационной администрации.
Также Сальдо назначил предателя руководителем созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции".
На этой должности коллаборант организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в Россию.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
Подозреваемый скрывается от правосудия на временно оккупированной части Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности. Ему грозит пожизненное заключение.
Сообщается, что его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже передали в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Еще часть его имущества, которая находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения области.
Напомним, СБУ узнала, что для управления Херсонским "управлением МВД РФ" на оккупированной части области захватчики создали специальную организованную преступную группировку. Спецслужба рассказала, как она действовало.
Также недавно СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам Херсонской области, которые были чиновниками горсовета и псевдоректорами местных вузов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.