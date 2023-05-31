Организовал вывоз зерна из Херсонской области в РФ: суд арестовал активы депутата от ОПЗЖ

СБУ не приводит имя предателя, но судя по обнародованной фотографии, речь идет об Эдуарде Репилевском.

Решение суда касается активов предателя и членов его семьи. Таким образом, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины.

К тому же были арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов и корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках.

Общая сумма заблокированных активов составляет 500 млн гривен.

По данным следствия, предатель входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсонской области одним из первых поддержал оккупантов.

За такую "лояльность" гауляйтер области Владимир Сальдо лично предложил ему руководящий пост в местной оккупационной администрации.

Также Сальдо назначил предателя руководителем созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции".

На этой должности коллаборант организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в Россию.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Подозреваемый скрывается от правосудия на временно оккупированной части Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности. Ему грозит пожизненное заключение.

Сообщается, что его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже передали в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Еще часть его имущества, которая находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения области.