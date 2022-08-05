Організували схему для прикриття крадіжок пального. В Одесі посадовців УЗ викрили на хабарі

Двох посадовців Одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" викрито на одержанні 200 тисяч гривень хабаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, посадовці, відповідальні за виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням на залізниці, налагодили незаконну схему одержання неправомірної вигоди з співробітників виробничого підрозділу регіональної філії", - йдеться в повідомленні.
За нестворення перешкод у їх діяльності, у зв’язку з виявленням надлишків дизельного пального, вимагали щомісячну платню у сумі 100 тисяч грн.
"Вони також підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей Одеської залізниці. Правоохоронці викрили їх безпосередньо під час одержання чергового траншу 200 тисяч гривень", - додають в відомстві.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом посадовцям одного з управлінь Одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Нагадаємо, правоохоронці затримали в Києві голову політичної партії та його спільника. Вони вимагали хабар у 2,5 млн доларів за місце у виборчому списку до ВРУ.
Також в Миргороді на хабарі у півмільйона гривень затримали начальника військової адміністрації.
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