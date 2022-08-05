RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Організували схему для прикриття крадіжок пального. В Одесі посадовців УЗ викрили на хабарі

Фото: в Одесі чиновників УЗ викрили на хабарі у чверть мільйона (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Двох посадовців Одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" викрито на одержанні 200 тисяч гривень хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, посадовці, відповідальні за виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням на залізниці, налагодили незаконну схему одержання неправомірної вигоди з співробітників виробничого підрозділу регіональної філії", - йдеться в повідомленні.

За нестворення перешкод у їх діяльності, у зв’язку з виявленням надлишків дизельного пального, вимагали щомісячну платню у сумі 100 тисяч грн.

"Вони також підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей Одеської залізниці. Правоохоронці викрили їх безпосередньо під час одержання чергового траншу 200 тисяч гривень", - додають в відомстві.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом посадовцям одного з управлінь Одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці затримали в Києві голову політичної партії та його спільника. Вони вимагали хабар у 2,5 млн доларів за місце у виборчому списку до ВРУ.

Також в Миргороді на хабарі у півмільйона гривень затримали начальника військової адміністрації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця