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Продавав за 2,5 млн "прохідне" місце в Раду: в Києві затримали главу партії

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Київ, Четвер 09 червня 2022 11:19
Продавав за 2,5 млн "прохідне" місце в Раду: в Києві затримали главу партії Фото: в Києві затримали главу партії на хабарі в 2,5 млн гривень (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Владислав Красінський

Правоохоронці затримали в Києві голову політичної партії та його спільника. Вони вимагали хабар у 2,5 млн доларів за місце у виборчому списку до ВРУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Оновлено. За словами поінформованого співрозмовника РБК-Україна, йдеться про політичну партію "Наш край". Затримання відбулося у середу, 8 червня.

За даними слідства, керівник політпартії, діючи у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн доларів за включення його до "прохідної" частини списку політичної партії на виборах до Верховної ради для отримання таким чином мандата народного депутата.

Також за ці гроші вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал", чим ця посада мала б стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар’єри.

Правоохоронці з'ясували, що хабар мав передаватись спільникам згідно з графіком, який склав голова партії, а сума першого траншу становила 50 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за фактами шахрайства та зловживання впливом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 КК України).Тривають слідчі дії.

Фото: в Києві затримали главу партії на хабарі в 2,5 млн гривень (gp.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Києві на хабарі затримали керівника одного із ОСББ.

Також в Миргороді на хабарі у пів мільйона гривень затримали начальника військової адміністрації.

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