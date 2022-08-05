Организовали схему для прикрытия краж горючего. В Одессе чиновников УЗ разоблачили на взятке

"По данным следствия, должностные лица, ответственные за выполнение мер по предотвращению экономических правонарушений на железной дороге, наладили незаконную схему извлечения неправомерной выгоды из сотрудников производственного подразделения регионального филиала", - говорится в сообщении.

За несоздание препятствий в их деятельности, в связи с обнаружением излишков дизельного горючего, требовали ежемесячную плату в сумме 100 тысяч грн.

"Они также подстрекали руководство производственного подразделения к хищению товарно-материальных ценностей Одесской железной дороги. Правоохранители разоблачили их непосредственно при получении очередного транша 200 тысяч гривен", - добавляют в ведомстве.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам одного из управлений Одесского регионального филиала АО "Укрзализныця" по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).